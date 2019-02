"Depois de muita reflexão e deliberação, decidimos recuar nos planos de construir uma nova sede" em Nova Iorque, anunciou a empresa no seu blog.

"Um considerável número de políticos locais deixou claro que se opõe à nossa presença e que não trabalharão connosco para construir o tipo de relacionamento necessário para continuar com este projeto", acrescenta a nota.

Depois de avaliar uma série de cidades nos Estados Unidos durante meses, a Amazon, uma empresa em rápido crescimento, com sede em Seattle, anunciou em novembro que construiria dois novos locais de trabalho, um em Nova Iorque e outro nos arredores de Washington.

Desde então, vários democratas nova-iorquinos levantaram-se contra a proposta: denunciaram os 3 mil milhões de dólares em incentivos fiscais prometidos à empresa, o aumento esperado nos preços das casas, a saturação dos transportes públicos, passando pela ausência de sindicatos na Amazon e de consulta pública durante as negociações com o autarca e o governador de Nova Iorque.

Sem alternativa

Depois de retirar o projeto desta nova sede em Long Island, Queens, que criaria 25 mil empregos, a Amazon disse que não vai reabrir o processo de licitação. De qualquer forma, informou que "continuará como planeado" com a matriz no norte da Virgínia, com 25.000 empregos estimados, e um centro de logística em Nashville, Tennessee, com 5.000 vagas.