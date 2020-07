"À medida que entramos na próxima fase da crise, uma ação de políticas mais aprofundada será necessária, bem como o aumento da cooperação internacional. O plano de ação do G20 é chave para este esforço", disse Kristalina Georgieva, no final da reunião com os responsáveis do bloco de 19 economias e da União Europeia, segundo uma nota de imprensa do FMI hoje divulgada.

A diretora-geral do FMI realçou que devido ao impacto continuado da pandemia de covid-19, "a economia mundial depara-se com uma recessão profunda este ano, com uma recuperação parcial e desequilibrada em 2021".

De acordo com a responsável, durante a reunião foi referido pelo FMI que para continuar o apoio aos países e evitar mais problemas - "particularmente ondas de bancarrotas, riscos à estabilidade financeira, desemprego alto e aumento das desigualdades" - o foco deverá estar em quatro pontos, que vão desde a saúde ao apoio aos países mais vulneráveis.