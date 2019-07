"Não era possível concretizar esta estratégia de crescimento se não tivéssemos tido a capacidade de mostrar ao mundo que Portugal é mais do que o Algarve, é mais do que Lisboa, é mais do que a Madeira e é por isso também que os destinos que mais crescem em Portugal são zonas como o Centro, o Norte ou os Açores", afirmou.

O ministro falava na Covilhã, distrito de Castelo Branco, durante a cerimónia de inauguração do Centro de Inovação do Turismo, organismo nacional que fica sediado nesta cidade e que tem como objetivo promover a inovação na cadeia de valor do turismo, apoiando o desenvolvimento de novas ideias de negócio, a experimentação de projetos e a capacitação das empresas no domínio da inovação e da economia digital.

Na sessão, Pedro Siza Vieira destacou a importância desta aposta, lembrando que ela consegue, de uma só vez, abarcar três componentes essenciais para o crescimento do país, designadamente a inovação, qualificação e coesão territorial.

Pedro Siza Vieira apontou ainda a resposta que a estrutura representa na estratégia de promoção do turismo em Portugal e destacou os resultados já obtidos, frisando que em três anos as receitas deste setor cresceram 45%.

Segundo sublinhou, tal não aconteceu porque o país está na moda, mas sim porque foi criada uma estratégia "muito bem pensada no sentido de fazer crescer o número de visitantes, de captar novos mercados".

"Uma parte muito significativa dessa estratégia de crescimento - não apenas em quantidade, mas também em valor - tem passado pela capacidade que temos tido de alargar o turismo a todo o território nacional e em todas as épocas do ano. Crescemos bastante, é certo, mas crescemos sobretudo porque trouxemos turistas a novos territórios, porque trouxemos turistas durante todo o ano", disse.

Lembrando que o "Estado tem de ser o motor do dinamismo no Interior", Pedro Siza Viera sublinhou que o Governo delineou um plano de valorização do Interior que tem como base o aproveitar de todas as oportunidades que "estão escondidas", bem como atrair investimento.

Reiterou ainda que o Governo está a dar o exemplo ao fixar serviços no Interior do país, como é o caso deste Centro de Inovação no Turismo, contrariando o discurso de que o Interior está abandonado e que está em decadência.

"Este caminho também serve para mostrar que na Covilhã, na Guarda, em Castelo Branco, é possível criar emprego de qualidade, é possível levar uma vida de qualidade, é possível construir projetos de vida, criar família e viver bem", apontou.

O presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, também destacou a importância deste investimento para a região e para o país e destacou que o mesmo irá funcionar como "acelerador, incubadora e ao mesmo tempo como centro de inovação".

Nesta deslocação à Beira Interior, o governante também vai participar na apresentação pública da certificação internacional das Aldeias de Xisto como destino turístico "DarkSky", sessão que decorrerá hoje à noite em Janeiro de Cima, no concelho do Fundão.