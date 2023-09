Pelas 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0649 euros, quando na quarta-feira, cerca da mesma hora, negociava a 1,0738 dólares.

O BCE fixou a taxa de câmbio de referência para o euro em 1,0730 dólares.

A instituição anunciou hoje o aumento das taxas de juro pela décima vez consecutiva desde julho de 2022, em um quarto de ponto, para 4,5%, o valor mais elevado desde maio de 2001, e espera uma inflação mais elevada.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, considerou que ainda é cedo afirmar que as taxas atingiram o pico na zona euro, mas os mercados acreditam que esta é a última subida neste ciclo de alta.

Os especialistas do BCE reviram em alta as previsões de inflação para este ano e para 2024 devido à energia e não esperam aproximar-se da meta de 2% até 2025 e também reviram em baixa as suas previsões de crescimento para este ano e para os seguintes.

Divisas…………….hoje…………quarta-feira

Euro/dólar…………1,0649…………….1,0738

Euro/libra…………0,85774…………..0,85950

Euro/iene………….156,79…………….158,21

Dólar/iene…………147,24…………….147,34