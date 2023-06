Pelas 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0943 dólares, quando na quarta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,0862 dólares.

O euro também subiu em comparação com a libra e com o iene.

O BCE fixou o câmbio de referência do euro em 1,0819 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre um mínimo de 1,0804 dólares e um máximo de 1,0923 dólares.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, disse hoje ser muito provável uma nova subida das taxas de juro na próxima reunião da instituição de julho.

Christine Lagarde falava na conferência de imprensa após a reunião de hoje do Conselho de Governadores, em Frankfurt, na qual o BCE decidiu um novo aumento das taxas de juro em 25 pontos base e reviu em ligeira baixa as perspetivas de crescimento para este ano e o próximo e em alta as da inflação.

“É muito provável continuar a aumentar as taxas em julho”, afirmou.

A presidente do BCE afirmou que tal cenário poderá concretizar-se “a menos que haja uma mudança significativa no cenário base”, recusando a ideia de que o banco central irá fazer uma pausa na subida dos juros.