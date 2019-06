No que respeita à proveniência dos visitantes, Jorge Sobrado explicou que é cada vez mais nacional e internacional.

“Há visitantes estrangeiros com origem em 24 países, isto é, mais 60% que em 2015. Os visitantes nacionais em 2018 vieram de 218 municípios, cerca de 70% do total, com especial significado nas regiões do Norte e Lisboa”, acrescentou.

Segundo Jorge Sobrado, “os impactos turísticos são evidentes”, uma vez que, “entre 2015 e 2018, a pernoita dos visitantes teve um aumento de 23%”.

A Feira de São Mateus decorrerá de 08 de agosto a 15 de setembro, protagonizando Ludmilla, Natiruts e Gipsy Kings os três grandes concertos internacionais do cartaz deste ano.