Num comunicado hoje divulgado, o Banco Central Europeu (BCE) precisa que esta percentagem de 0,028% do valor total dos pagamentos com cartão efetuados com cartões emitidos no SEPA (Espaço Único de Pagamentos em Euros) ascendeu a 1.530 milhões de euros de um valor total de 5,40 biliões de euros.

O BCE recorda que em comparação, a fraude com cartões em 2019 ascendeu a 1.870 milhões de euros de um valor total de 5,16 biliões de euros e que a percentagem mais elevada de fraude com cartões observada até à data foi de 0,048% em 2008.

No comunicado, o BCE explica que existem dois tipos distintos de fraude com cartões, uma com cartão não presente, ou seja, fraude realizada remotamente em pagamentos ‘online’ e por telefone, utilizando dados do cartão obtidos através de esquemas como o ‘phishing’ e outra com cartão presente, que ocorre normalmente em pontos de venda a retalho e caixas automáticos e envolve a utilização de cartões falsificados.

A fraude com cartão não presente, que representou aproximadamente 84% do valor total da fraude com cartão em 2021, diminuiu 12% em relação a 2019, na sequência da implementação em todo o mercado de uma autenticação forte do cliente ao abrigo da Diretiva Serviços de Pagamento da UE revista (PSD2), adianta o BCE.

Já a fraude com cartão presente, a mesma diminuiu 6% em 2021 em relação ao nível de 2019, devido à continuação da implementação global das normas do setor, que têm sido eficazes na redução das oportunidades de cometer fraudes de contrafação com banda magnética, adianta o BCE.

O BCE indica ainda que tal como em relatórios anteriores, a maior parte da fraude com cartões em 2020 e 2021 envolveu transações transfronteiriças.

Embora as operações transfronteiriças tenham representado apenas 11% do valor total das operações de pagamento com cartão, representaram 63% do valor total da fraude com cartão em 2021, precisa o BCE.

O relatório sobre a fraude com cartões do BCE baseia-se em informações fornecidas por 20 operadores de sistemas de pagamento com cartões.