A partir de 1 de janeiro, o salário mínimo nacional (SMN) será atualizado para os 820 euros. Mais 60 euros que o valor atual (760 euros). Desde 2015, quando o governo socialista chegou ao poder com a "geringonça", o SMN aumentou de 62% (315 euros).

"O novo valor do Salário Mínimo Nacional representa um crescimento de 62% face ao valor do Salário Mínimo Nacional em 2015 (+315 euros). A atualização resulta do reforço do Acordo de Médio Prazo de Melhoria dos Rendimentos, dos Salários e da Competitividade (Acordo), celebrado em outubro, em sede de concertação social, com os parceiros sociais", pode ler-se em nota publicada no portal do governo.

Segundo a mesma nota, a alteração acontece depois de um ano de crescimento do salário médio acima do Salário Mínimo Nacional, no qual foi alcançada a menor percentagem de trabalhadores a receber esta remuneração desde 2016 (20,8% no segundo trimestre de 2023), apesar dos sucessivos aumentos do valor.

"Este é um dos compromissos assumidos, em diálogo com os parceiros sociais, para a dignificação do trabalho e a valorização dos salários. Estamos orgulhosos dos resultados alcançados e certos de que o emprego e salários são o nosso motor coletivo de desenvolvimento", destaca Ana Mendes Godinho, Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, na comunicação publicada no portal.

A informação indica ainda que ao fixar o SMN nos 820 euros mensais, coloca Portugal entre os 10 salários mínimos mais elevados da União Europeia.