A empresa agrícola luso-brasileira Veracruz está a realizar um investimento que vai totalizar os 50 milhões de euros, relacionado com a plantação de amendoais nos concelhos do Fundão e de Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, e com a construção de uma fábrica de descasque de amêndoa, que foi reconhecido pelo Governo com o estatuto de Potencial Interesse Nacional (PIN).

“É um projeto simbólico, em primeiro lugar, porque mostra a capacidade que hoje Portugal tem de atrair investimento estrangeiro. É um investimento que vai ser feito numa região do interior de Portugal, de uma enorme dimensão e é essencialmente de capital estrangeiro”, disse hoje aos jornalistas o secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel João de Freitas, no Fundão, no final da sessão de apresentação do projeto.

Miguel João de Freitas valorizou ainda o investimento, por significar “que o setor agrícola é um setor dinâmico e capaz de captar investimento”.

O governante também destacou a filosofia do projeto agrícola: “Nós vamos ter aqui um projeto intensivo, mas de intensificação sustentável e inteligente. Isso significa, acima de tudo, que fazem-se projetos pensando nos territórios e pensando nas pessoas”.