Ir ao supermercado e comprar o mesmo de sempre custa hoje mais 51 euros do que há um ano. O mais relevante, todavia, é perceber que a descida consecutiva da inflação nos últimos quatro meses não teve qualquer reflexo no esforço que os portugueses têm de fazer para comprar bens tão essenciais como carne, frutas, legumes, massa ou arroz.

Segundo a Deco, na última semana, entre 8 e 15 de março de 2023, os três produtos com maiores aumentos percentuais foram o bacalhau (mais 15%), o café torrado moído (mais 14%) e as massas espirais (mais 12 por cento).

Também esta quinta-feira o tema foi ao parlamento, com o governo a ser acusado de inação, apesar das medidas entretanto anunciadas e que se têm traduzido num reforço de fiscalização dos operadores, com vista a combater a especulação nos preços. Entretanto, produtores, distribuidoras e associações têm-se pronunciado sobre o assunto, descartando responsabilidades sobre o aumento que se faz sentir na carteira.

O Governo, por seu turno, anunciou a criação de um "selo de preço justo" e ressuscitou um Observatório de Preços para avaliar a transparência em toda a cadeia de valor no setor agroalimentar. Os detalhes sobre como isto vai ter lugar, todavia, permanecem por apurar.

Enquanto a discussão toma conta da esfera mediática, os portugueses fazem contas à vida — com ou sem promoções — para encontrarem a melhor forma de gerir as finanças familiares nestes tempos difíceis.

A esse título, e procurando uma forma muito prática de endereçar a questão, o SAPO24 deixa uma receita do agora inaugurado "Inflação à Portuguesa", um género de livro de receitas online, focado em comidas que fazem parte do quotidiano das famílias.

Hoje fazemos Bacalhau à Brás, ou não fosse o bacalhau dos alimentos que mais aumentou, comparando o custo de fazer esta receita, para uma família de quatro pessoas, dependendo do local onde escolhe fazer as suas compras. Para o comparativo usaram-se apenas as grandes superfícies comerciais que têm lojas online e que, por esse motivo, permitem comprar o preço dos seus produtos. Não se fugiram a marcas nem promoções, a lógica foi mesmo escolher os produtos mais baratos disponíveis, em quantidades equivalentes — assumindo todavia que menos 100 gramas de bacalhau congelado ou 40 gramas de batata palha podem não fazer uma enorme diferença no resultado final. Não estão aqui previstas taxas de entrega, pois há sempre a possibilidade de uma deslocação "in loco" ao supermercado que mais lhe convém. Em resumo, dependendo do local onde escolhe fazer as compras, um Bacalhau à Brás para quatro pessoas pode ficar 2,47 euros mais caro. Ora veja.

Auchan - 12,60 euros

Bacalhau Riberalves Desfiado (400g) - 4,88 euros

Batata Frita Palha Auchan (160g) - 0,95 euros

Ovos Polegar Classe M (meia dúzia): 1,29 euros

Azeite: Azeite Polegar (750ml) - 3,99 euros

Cebola Amarela s/ marca (500g) - 1,49 euros

Pingo Doce - 12,85 euros

Bacalhau Desfiado Pingo Doce (500g) - 5,49 euros

Batatas Fritas Palha Pingo Doce (200g) - 1,09 euros

Ovos de Solo Classe M Pingo Doce (meia dúzia) - 1,39 euros

Azeite Beirão (750ml) - 3,89 euros

Cebola Bio Pingo Doce (500g) - 0,99 euros

Continente - 13,65 euros

Bacalhau Desfiado marca Continente (500g) - 5,39 euros

Batata Frita Palha Fina Continente (200g) - 1,29 euros

Ovos de Solo Classe M (meia dúzia) - 1,39 euros

Azeite Continente (750ml) - 4,19 euros

Cebola Continente (500g) - 1,39 euros

El Corté Inglés - 15,07 euros

Bacalhau Desfiado Ribeiralves (400g) - 5,29 euros

Ti-ti Batata Frita Palha (170g) - 1,40 euros

Quinta do Prado Amarelo Ovos Frescos de Galinhas Criadas no Solo Classe M/L (meia dúzia) - 1,95 euros

Azeite Virgem El Corte Inglés (750ml) - 4,94 euros

Cebola Patrício (500g) - 1,49 euros

A receita — em modo económico e pensada para gente ocupada — não tem mistério: faça um refogado com a cebola, quando esta começar a ficar amolecida coloque o bacalhau e deixe cozinhar até ele ficar branquinho. Junte depois a batata palha. Bata os ovos e coloque-os só no final para que o à Brás fique molhadinho. Mexa tudo bem e sirva de seguida.

O "Inflação à Portuguesa" é uma rubrica que nos permite falar sobre o custo da alimentação em Portugal de forma prática, ajudando-o a navegar no frenesim informativo sobre um tema que é cada vez mais caro aos portugueses — literalmente.