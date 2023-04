A Páscoa traz um fim-de-semana mais prolongado e também uma refeição especial, que pode ser partilhada com os entes queridos. No "Inflação à Portuguesa", a receita que o SAPO24 partilha é o típico cabrito, que contém três alimentos dos 44 colocados na lista de IVA Zero.

Para o comparativo usaram-se apenas as grandes superfícies comerciais com lojas online e que, por esse motivo, permitem comparar o preço dos seus produtos. Como de costume teve-se em conta as marcas mais baratas e as promoções em cada espaço.

No principal ingrediente, o cabrito, em três das quatro superfícies podemos comprar pelo menos um quilo. Apenas no Continente é que o mínimo são dois quilos, apesar da promoção de 10% de desconto imediato hoje (06/04/2023) apresentada. Por isso, o SAPO24 assumiu nesta última superfície apenas o valor correspondente a um quilo de cabrito, de forma a uniformizar as contas.

De modo também a poupar um pouco de tempo na preparação, e aproveitando para poupar neste fim-de-semana especial, alho francês, cebola e cenoura chegam em embalagens, cortados e prontos a cozinhar. Menos tempo de preparação significa mais tempo com os entes queridos. Esta semana a escolha do supermercado pode valer uma poupança de 6,88€.

Auchan - 17,27 euros

Cabrito (1kg) - 11,98 euros

Cebola (4000gr) - 0.69 euros (embalagem)

Alho francês (1kg) - 1,19 euros (embalagem)

Cenoura (200gr) - 0,79 euros (embalagem)

Vinho Branco (25cl) - 0,55 euros

Tomilho (17gr) - 0,73 euros

Alecrim (25gr) - 0,65 euros

Alho (50gr) - 0,69 euros

Pingo Doce - 17,97 euros

Cabrito (1kg) - 11,98 euros

Cebola Picada (400g) - 0,79 euros (embalagem)

Alho francês (750gr) - 0.99 euros (embalagem)

Cenoura (200gr) - 0,79 euros (embalagem)

Vinho Branco (25cl) - 0,55 euros

Tomilho (20gr) - 0,89 euros

Alecrim (20gr) - 0,99 euros

Alho (58gr) - 0,99 euros

Continente - 18,58 euros

Cabrito (mínimo 2kg) - 12,49 euros (em promoção, com desconto imediato de 10%, 06/04/2023) *

Cebola (350gr) - 1,19 euros (embalagem)

Alho francês (750gr) - 0,99 euros (embalagem)

Cenoura (200gr) - 0,79 euros (embalagem)

Vinho Branco (25cl) - 0,55 euros

Tomilho (20gr) - 0,89 euros

Alecrim (23gr) - 0,99 euros

Alho (55gr) - 0,69 euros

*Cálculo feito com apenas um quilo de cabrito.

El Corté Inglés - 24,15 euros

Cabrito (1kg) - 17,95 euros

Cebola (400gr) - 0,69 euros (embalagem)

Alho francês (1kg) - 1,19 euros (embalagem)

Cenoura (200gr) - 0,79 euros (embalagem)

Vinho Branco (25ml) - 0,55 euros

Tomilho (20gr) - 1,10 euros

Alecrim (20gr) - 0,99 euros

Alho (50gr) - 0,89 euros

Agora, a receita: os legumes já descascados, cortados e lavados, misturam-se com o alho, envolve-se tomilho e o alecrim. Depois de limpo o cabrito, coloca-se num prato ou tabuleiro de forno e juntam-se os legumes. Rega-se com azeite e vinho branco, e tempera-se com sal e pimenta. Depois é deixar a marinar por 45 minutos. Por fim, cobrir o cabrito com papel de alumínio, e levar ao forno, pre-aquecido, a uma temperatura de 180º, durante duas horas.

Como vem sendo hábito, partilha-se esta rubrica para se poder resumir as notícias da inflação, e do preço dos alimentos. Na última semana, e apesar da descida do IVA, e o IVA Zero em 44 produtos alimentares, o secretario de estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, reconheceu que esta medida "não resolve a crise, mas ajuda quando conjugada com outras medidas". Também foi anunciado, pelo Governo, que a ASAE vai liderar os trabalhos de monitorização de controlo de preços.

No último dia do mês de março, ainda tivemos o relatório do Instituto Nacional de Estatística, comprovando uma diminuição da inflação em cerca de 7%. Por fim, e para quem é de Lisboa, a Câmara Municipal, liderada por Carlos Moedas, criou o gabinete "Finanças Saudáveis" a 9 de março com o intuito de ajudar os seus munícipes no orçamento familiar.