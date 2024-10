Ao longo da reunião do Conselho Nacional do partido, em Coimbra, Rui Rocha disse que se confirma um Orçamento do Estado para 2025 “em tudo semelhante ao que o PS desejava”, quando devia ser um documento com “visão estratégica e económica para trazer prosperidade”.

“Os casais, quando estão juntos há muito tempo, começam a ficar muito iguais, nas suas atitudes, nas suas perceções, no seu modo de estar. Acho que o PS e o PSD estão precisamente nesses pontos”, sublinhou.

Para o presidente dos liberais, o orçamento do próximo ano “parece mesmo o primeiro orçamento socialista da nova legislatura”, em que o PS consegue aprovar mais um documento “mesmo não estando no poder”.

O líder da IL salientou ainda que as consequências “deste jogo” do Orçamento do Estado vão para além do secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, como no passado já foram além da 'troika'.

“Porque quando ouço o ministro das Finanças, Miranda Sarmento, dizer que se não existir a pequeníssima descida de IRC que estava prevista inicialmente na proposta apresentada no Parlamento, não há problema nenhum e, portanto, eu queria salientar que nem Pedro Nuno Santos teve coragem para exigir isso ao PSD na negociação que fez”, disse.

Rui Rocha acusou o PSD de ter começado muito próximo do PS e de agora se encostar todo aos socialistas, “de tal maneira que [o ministro] Miranda Sarmento diz até que já não é um problema se o IRC cair”.

“O primeiro-ministro anda muito contente com o IRS jovem e vai à Europa e fala do IRS jovem, [mas este] é o IRS jovem de António Costa, com umas alterações, é verdade, mas é o IRS jovem de António Costa”, sustentou.

A IL assumiu-se hoje como a única alternativa “de confiança” que quer uma mudança a sério para o país e remeteu para quinta-feira a tomada de posição sobre o Orçamento do Estado para 2025.

Numa análise ao congresso do PSD, que terminou hoje em Braga, o dirigente liberal acusou o presidente social-democrata de não ter uma visão para o país e que a IL “é o único partido que tem capacidade para puxar o país para o desenvolvimento económico e para uma via de descida de impostos para todos”.

Na reunião de hoje da IL vão estar em cima da mesa a discussão do Orçamento do Estado para 2025 e as próximas eleições autárquicas.