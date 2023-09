"A primeira nota é de saudação, porque o PSD, tendo andado distraído durante tanto tempo, agora colocou uma mensagem de facto importante, que é preciso descer os impostos sobre o trabalho, nomeadamente o IRS, agora, e com significado", disse.

Questionado pelos jornalistas, durante uma ação de campanha para as regionais da Madeira, no Mercado dos Lavradores, Funchal, Rui Rocha manifestou disponibilidade para "viabilizar e apoiar" medidas que, "ainda que pouco ambiciosas", vão no "sentido certo".

“Para 2023, o que nós vemos é que a proposta do PSD, para quem tem um salário médio de 1411 euros brutos, vale 33 cêntimos por dia … E é isso que o PSD propõe devolver”, disse.

Sublinhando que no Orçamento do Estado para 2023, o PSD absteve-se numa proposta da IL “muito mais ambiciosa”, Rui Rocha disse estar disponível para apoiar a medida, "até para não desincentivar o PSD, agora que está a começar a perceber” que “é muito importante” aliviar a carga fiscal sobre os portugueses.

As propostas do PSD foram apresentadas na terça-feira no parlamento. O PSD recomenda ao Governo que reveja as tabelas do IRS em quinze dias, diminuindo as taxas marginais em todos os escalões menos o último, e recusa que a sua proposta viole a chamada ‘norma-travão’.

As iniciativas serão debatidas no dia 20 de setembro - quatro projetos-lei e uma resolução. É sob a forma de um projeto de resolução - recomendação ao Governo - que os sociais-democratas traduzem uma das medidas mais emblemáticas anunciadas na Festa do Pontal pelo líder do PSD, Luís Montenegro: a redução do IRS já em 2023 em 1.200 milhões de euros.

Num outro diploma, já com a força de projeto-lei, o PSD propõe a manutenção em 2024 da redução do IRS, exatamente nos mesmos moldes que defende para este ano.