“Não se pode afirmar que aquilo que se passou não teria ocorrido [com a nova legislação], mas digo que teria ocorrido com menores impactos”, afirmou Gabriela Figueiredo Dias, na conferência ‘O Futuro dos Mercados Financeiros’, organizada pelo Jornal de Negócios e pela Go Bulling, em Lisboa.

A responsável do regulador dos mercados financeiros tinha sido questionada sobre casos de ‘misselling’ (vendas fraudulentas) em produtos financeiros ocorridos no passado e se teriam sido evitados se então já existisse a legislação que agora se prepara para entrar em vigor.

Nos últimos anos, milhares de investidores, nomeadamente clientes do BES e do Banif, queixaram-se que foram enganados na compra de produtos financeiros que vieram a acarretar fortes perdas.

Segundo a presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o risco de haver novamente práticas irregulares são menores, por um lado, porque os deveres dos intermediários financeiros aumentam bastante com a nova legislação e, por outro lado, porque será mais fácil aos reguladores perceberem ‘a posteriori’ como foram feitas as vendas e “demonstrar onde houve e não houve irregularidades”.

Gabriela Dias pediu, contudo, “cautela” quando se fala em ‘misselling’ em produtos financeiros, considerando que se tem “vindo a vulgarizar” o uso desse termo.