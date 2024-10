No mesmo período, o grupo registou um EBITDA (resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) de 2.609 milhões de euros, menos 8% do que no período homólogo.

Segundo a empresa, estes resultados refletem um “desempenho operacional robusto no período”, nomeadamente nas áreas de ‘upstream’ (exploração e produção) e ‘industrial & midstream’ (transporte, armazenamento e ‘marketing’), “apesar de um ambiente de refinação menos favorável” e agora excluindo qualquer contribuição do projeto Coral Sul FLNG na Área 4, em Moçambique.