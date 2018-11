O lucro da Semapa totalizou, nos primeiros nove meses, 97,5 milhões de euros, mais 24,9% em comparação com o período homólogo, foi hoje comunicado ao mercado.

De acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), até setembro, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) aumentou cerca de 9,3%, em comparação com igual período do ano anterior, para 410,6 milhões de euros.

Por sua vez, o volume de negócios consolidado do grupo, que opera nos setores da pasta, papel e cimento, foi de 1.636,6 milhões de euros, no período em causa, tendo aumentado 1,7% face ao período homólogo.