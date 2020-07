"Não encontramos neste orçamento medidas adicionais para a segunda fase de combate à situação económica gerada pela pandemia, nomeadamente a subida do desemprego", disse o deputado socialista Sérgio Gonçalves, sublinhando que não foi preparada uma "estratégia objetiva" para o relançamento da economia.

O deputado do PS, maior partido da oposição madeirense, considerou que a "total ausência" do reforço de verbas para a Secretaria Regional do Turismo e Cultura traduz essa situação.

Rafael Nunes, do JPP, afirmou, por seu lado, que o Orçamento Suplementar é "manifestamente insuficiente", sobretudo na área da saúde, com verbas que considera "uma gota no oceano" e que não refletem as "aflições de milhares de madeirenses".

O deputado comunista Ricardo Lume sublinhou também a fraca aposta no setor da saúde e propôs ao governo a renegociação das parcerias público-privadas, nomeadamente na área rodoviária, considerando que é possível arrecadar cinco milhões de euros e canalizá-los para a área social.

Pedro Calado respondeu à oposição afirmando que o plano e a estratégia do governo face à crise gerada pela pandemia de covid-19 foram elaborados sempre "à custa" do orçamento da região, revelando-se "um sucesso" em todas as áreas e um exemplo nacional e internacional.

O governante lamentou também a falta de solidariedade do Governo da República, indicando que a "única benesse" concedida à região foi a autorização o endividamento até 10% do PIB regional.

Na Assembleia Legislativa da Madeira estão representados cinco partido: PSD (21 deputados), PS (19), CDS-PP (três), JPP (três) e PCP (um).