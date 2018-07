Segundo dados divulgados hoje pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, no aeroporto de Lisboa, 52.479 turistas e 815 lojistas aderiram ao e-Tax Free, que começou a funcionar, num período experimental, em 01 de julho de 2017 e que se tornou obrigatório no domingo.

“Com este sistema, o que se faz é associar o passaporte à primeira compra e, a partir daí, todas as compras, eletronicamente, vão sendo comunicadas à Autoridade Tributária (AT). Quando o turista chega ao aeroporto, valida, num quiosque eletrónico com o seu passaporte e o com ‘boarding pass’ (cartão de embarque), os montantes [em IVA] que tem a recuperar”, explicou António Mendonça Mendes.

Recorde-se que os turistas extracomunitários, ou seja, oriundos de países fora da União Europeia, têm direito a recuperar o IVA das compras cuja fatura exceda os 50 euros. O turista deve, segundo a AT, apresentar o passaporte e outros dados no momento da compra dos bens, sendo-lhe entregue um comprovativo com um código de registo.

Quando deixar o país, o turista deve dirigir-se a um terminal eletrónico (quiosque) com o documento de identificação e o título de embarque e validar as suas faturas. Por fim, caso tenha direito a reembolso, deve dirigir-se ao balcão de operador ‘tax free’ indicado (Global Blue, Premier Tax Free, Innova Tax Free ou Travel Tax Free).