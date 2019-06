"Durante o nosso mandato, o BCE está preparado para fazer o que for necessário para preservar o euro e acreditem que isso será suficiente", disse Draghi em Londres, numa conferência de investidores.

Draghi, que cessa funções no fim de outubro, estará em Portugal nos próximos dias para participar pela última vez como presidente do banco central no Fórum do BCE que decorre em Sintra.

Antigo governador do Banco de Itália, Draghi assumiu a presidência do BCE em novembro de 2011 e conseguiu ao longo de oito anos alargar a ação do banco central, que tem como principal objetivo garantir a estabilidade dos preços, com uma inflação próxima mais abaixo de 2%.

Logo no início do seu mandato, o BCE inverteu a decisão de subir as taxas de juro e começou a descê-las, uma trajetória que continuou, com os juros a fixarem-se, em março de 2016, em mínimos históricos que se mantêm até agora.

A era Draghi no BCE ficará também marcada pela decisão do banco central de lançar, no início de 2015, com a zona euro a enfrentar a ameaça de deflação, um programa alargado de compra de ativos, sobretudo de dívida pública, que contribuiu para estimular a economia e aliviar os juros da dívida nos países do euro, em particular os do sul, com finanças públicas mais frágeis.

O programa de compra de dívida esteve em vigor durante quase três anos e só terminou em dezembro de 2018, tendo o banco central adquirido 2,6 biliões de euros em ativos.