A McDonald's informou que vai utilizar uma nova embalagem na Europa até ao fim de 2020 para os gelados McFlurry. A medida, segundo a empresa, deve reduzir o uso de mais de 1.200 toneladas de plástico por ano no continente.

A iniciativa faz parte do programa para reduzir o uso de plástico e melhorar o uso de embalagens recicláveis na Europa.

A União Europeia (UE) tem uma legislação cada vez mais restritiva para o uso de plásticos descartáveis: a partir de 2021 serão proibidos vários produtos, entre eles as palhinhas.

Em França, por exemplo, o grupo vai implantar uma nova tampa em fibras para bebidas frias fabricada com base em "materiais 100% certificados como sustentáveis e de materiais reciclados".

De acordo com o McDonald's, a medida economizará 1.100 toneladas de plástico em França.

"Temos como objetivo que todas as nossas embalagens sejam feitas com materiais renováveis até 2025, além de reciclar (os resíduos) de cada um dos nossos 37.000 restaurantes no mundo no mesmo período", afirmou à AFP Keith Kenny, vice-presidente para desenvolvimento sustentável do McDonald's.

A empresa afirma que o plástico é usado em 12% das embalagens na Europa. E, em oito dos seus principais mercados, mais de 60% dos restaurantes têm estruturas para reciclar - 90% deles no Reino Unido, e 89%, na Alemanha.