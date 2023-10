As pensões deverão aumentar entre 6,2%, para os valores mais baixos, e 5,2% para as reformas de valor mais elevado, no próximo ano, disse hoje a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Ana Mendes Godinho falava em conferência de imprensa para apresentar o Orçamento da Segurança Social para 2024, no Ministério do Trabalho, em Lisboa. Segundo a governante, os dados provisórios apontam para aumentos de 6,2% para pensões até cerca de 1.020 euros, de 5,8% para reformas entre cerca de 1.020 euros e 3.061 euros e de 5,2% para pensões superiores a este ultimo valor. Ana Mendes Godinho referiu que estes são valores provisórios, que serão depois confirmados com as últimas projeções que têm impacto no cálculo previsto na lei, nomeadamente a inflação e o crescimento económico. A atualização das pensões terá um impacto de "mais de 2.200 milhões de euros", disse a ministra.