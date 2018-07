“Revisões de uma décima em previsões são revisões muito pequenas para terem um significado”, começou por vincar em declarações aos jornalistas em Bruxelas, após a reunião do fórum dos ministros das Finanças da zona euro, no qual representou Portugal.

Ricardo Mourinho Félix frisou que aquilo que o executivo comunitário diz no documento hoje apresentado é que “no primeiro trimestre do ano houve um crescimento mais lento decorrente de condições meramente conjunturais, e, portanto, que os indicadores de clima económico apontam para que a robustez do crescimento português se mantenha”.

“Obviamente que revisões de uma décima têm um significado limitado”, repetiu, considerando que o objetivo para o crescimento económico para este ano não está em causa.