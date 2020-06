Este abrandamento no novo crédito concedido à habitação em abril acontece após no primeiro trimestre do ano o montante emprestado para a compra de casa ter atingido o valor máximo para um primeiro trimestre desde a crise financeira de 2008.

No acumulado dos quatro primeiros meses de 2020, a atribuição de crédito para a compra de casa somou os 3.679 milhões de euros, mais 16,72% do que os 3.152 milhões de euros do período homólogo do ano passado.

Segundo os dados do Banco de Portugal (BdP), no crédito ao consumo foram concedidos em abril 177 milhões de euros, uma quebra abrupta face aos 421 milhões de euros de março e aos 364 milhões de euros de abril de 2019, sendo preciso recuar até janeiro de 2014 para obter um valor mais baixo (169 milhões de euros).

Já nos empréstimos às famílias com outros fins, o valor concedido em abril ficou-se também pelos 131 milhões de euros, muito aquém dos 240 milhões verificados no mês anterior e abaixo dos 159 milhões registados em abril do ano passado.