Em entrevista à agência Lusa a propósito do último Orçamento da atual legislatura, o líder parlamentar do PCP, João Oliveira, reiterou que “aquilo que já foi alcançado tem de ser consolidado” e que os comunistas têm como objetivo “andar para a frente e levar mais longe os avanços que já foram conseguidos”.

“O facto de o Governo estar deslumbrado com as metas do défice e continuar a colocar como prioridade a aceitação das imposições que são feitas pela União Europeia, naturalmente que cria dificuldades, que são dificuldades que são maiores agora do que eram nos primeiros Orçamentos do Estado desta legislatura, mas que nós consideramos que devem ser ultrapassadas com a perspetiva de uma redefinição das prioridades”, defendeu.

O elemento de dificuldade que o PCP identificou desde o início tem, segundo João Oliveira, “vindo a confirmar-se”.

“É que a contradição entre ir mais longe nas medidas positivas que têm sido tomadas e, ao mesmo tempo, a opção que o PS faz de colocar como prioridade o cumprimento das metas impostas por Bruxelas, naturalmente é uma contradição que estreita o caminho e que dificulta a possibilidade de avanço”, insistiu.

Para o líder parlamentar do PCP, “o país só se desenvolve se os direitos dos trabalhadores e do povo forem valorizados, forem defendidos e se as suas condições de vida e de trabalho melhorarem”, sendo esse “o sentido do progresso que tem de ter este Orçamento”.

“A ideia das linhas vermelhas não é uma ideia que se aplique a nós. Nós não fazemos nenhum ultimato em relação a matérias que têm de estar consideradas no Orçamento porque se não estiverem não votamos a favor, nem colocamos, ao contrário, uma lista de matérias que se estiverem no Orçamento nós votaremos contra”, sublinhou.