Mário Centeno afirmou que "este orçamento é melhor que os anteriores, porque Portugal está melhor e os portugueses estão melhor que nos anos anteriores".

"Face a 2015, são mais 38.000 milhões de euros de PIB [Produto Interno Bruto]. São mais 12.000 milhões de euros de salários pagos em Portugal face a 2015. Desde 2015, o crescimento acumulado do investimento em termos reais foi de 28%, o dobro do registado na zona euro, e o crescimento acumulado das exportações foi de 21%, acima do crescimento do comércio mundial", assinalou o governante.

O também ministro de Estado afirmou que "a saída limpa do Governo PSD/CDS foi, afinal, uma nódoa", e que os Governo PS encontrou "uma solução para o Banif, uma resolução com venda do negócio e preservação dos postos de trabalho", recapitalizou a Caixa Geral de Depósitos, e encontrou "uma solução para a resolução do Novo Banco", tornando ainda "financeiramente viável o Fundo de Resolução" da banca.

Sobre a proposta de OE2020, Centeno disse que "apresenta um reforço de todas as prestações sociais", com 1.100 milhões de euros "para reduzir a desigualdade e a pobreza", mais "700 milhões de euros de investimento financiado pelo Orçamento do Estado", mais "720 milhões de euros para emprego e salários de funcionários públicos", e ainda mais 941 milhões de euros para o Serviço Nacional de Saúde.

(Notícia atualizada às 12h03)