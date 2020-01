“O Orçamento do Estado [2020] consideramos um bom orçamento. O Orçamento Regional [OR] consideramos um mau orçamento e com certeza que compete aos deputados eleitos pelo PS, nos diferentes órgãos, melhorar ambos os orçamentos”, declarou o líder dos socialistas madeirenses.

Emanuel Câmara falava no âmbito de uma reunião que decorreu hoje entre os três deputados socialistas na Assembleia da República, os 19 que compõem a bancada do PS no parlamento madeirense e a eurodeputada em Bruxelas, destinada a analisar as propostas orçamentais.

O responsável destacou a importância do “diálogo entre os deputados, o que permite mais facilmente articular posições, discutir soluções para apresentar propostas que sejam viabilizadas nos locais próprios”.

“Apesar de o OE2020 ser bom, nunca estamos satisfeitos e compete aos deputados melhorar algumas áreas em que achamos ser necessário intervenção”, afirmou.

No que diz respeito ao Orçamento Regional, Emanuel Câmara, apontou que “o trabalho dos deputados terá que ser maior, defender os interesses e ir de encontro aos anseios dos madeirenses”.

Contudo, escusou-se a anunciar quais as propostas e as matérias que os parlamentares que representam o PS pretendem apresentar.

Questionado sobre o assunto, declarou que as propostas de alteração ao OE2020 “vão aparecer na especialidade” e que as relacionadas com OR vão ser primeiro analisadas e viabilizadas na reunião da comissão política do PS/Madeira prevista para o próximo fim de semana.