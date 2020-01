As jornadas do PSD arrancam pelas 10:30, com um painel em que participarão a ex-ministra das Finanças e antiga líder do PSD Manuela Ferreira Leite e o porta-voz do partido para as Finanças Públicas, Joaquim Sarmento.

Depois de almoço, o segundo painel das jornadas terá como oradores o economista e professor universitário João Duque e o fiscalista Tiago Caiado Guerreiro.

Após ambos os painéis existirão períodos de debate, fechados à comunicação social.

As últimas jornadas parlamentares do PSD realizaram-se em março, no Porto.

Durante o período da ‘troika’, PSD e CDS-PP – que estavam coligados no Governo – realizaram jornadas parlamentares conjuntas na Assembleia da República, mas com os trabalhos a prolongarem-se por mais de um dia.

Habitualmente, as jornadas parlamentares dos partidos – que implicam a suspensão dos restantes trabalhos – realizam-se fora da Assembleia da República e estendem-se por um dia e meio ou dois dias.