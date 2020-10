O Governo anunciou na semana passada que estava disponível para que em 2021 houvesse um aumento extraordinário de pensões a partir de agosto, embora não avançasse com um valor em concreto. No entanto, o Público adianta hoje que o referido aumento é de dez euros.

Segundo avança o diário na sua edição desta quinta-feira, o valor consta das negociações à esquerda do Orçamento do Estado (OE) para 2021, e estará fechado.

No OE para 2020, atualmente em vigor, foi aprovado um aumenta extra de dez euros para pensões até 658€. Este aumento extra das pensões serve, segundo o Público, para garantir uma "espécie de complemento" que acresce à atualização de janeiro.

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares já tinha anunciado a disponibilidade para um aumento extraordinário das pensões em agosto de 2021 e para um aumento do salário mínimo em linha com a média dos últimos quatro anos.

Estas posições do executivo foram transmitidas por Duarte Cordeiro em conferência de imprensa, no parlamento, durante a qual sustentou a tese de que "têm existido avanços concretos" nas negociações entre o Governo e os parceiros de esquerda sobre o Orçamento do Estado para 2021.

Duarte Cordeiro, porém, frisou também sempre assumido boas parte das matérias "ainda se encontram por densificar" com o Bloco de Esquerda, PCP ou PAN até o Governo aprovar a proposta de Orçamento em Conselho de Ministros, o que acontecerá esta quinta-feira, dia 8.