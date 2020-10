Em conferência de imprensa, no parlamento, após apresentar matérias relativas a domínios como saúde, direitos laborais e políticas de rendimentos em que há princípios de acordo com o Bloco de Esquerda, PCP, PEV e PAN, Duarte Cordeiro também frisou que essas medidas só se concretizarão caso a proposta de Orçamento do Governo seja aprovada.

"Todos os avanços têm o pressuposto de haver um entendimento para a viabilização da proposta do Governo de Orçamento do Estado", declarou o membro do Governo.

Perante os jornalistas, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares defendeu que, "objetivamente, as conversas que o Governo tem tido com os partidos têm registado avanços".

"Temos procurado responder com graus de compromisso muito significativos em diversos domínios", reforçou, dizendo depois que "estão marcadas reuniões sobre o processo de negociação na generalidade até à próxima quarta-feira com o Bloco de Esquerda, PCP, PAN e PEV".

"Na quinta-feira o Governo espera aprovar em Conselho de Ministros a proposta de Orçamento, que entrará na Assembleia da República no dia 12", especificou.

Neste momento, de acordo com o secretário de Estado, "não obstante evoluções que possam acontecer entre o dia de hoje e as reuniões de terça e quarta-feira com os partidos, em termos de propostas que possam ser acordadas, é já possível fazer um ponto de situação em termos de avanços no processo negocial, tendo em conta as reivindicações colocadas pelas diferentes forças políticas".

"Estas reuniões que temos tido apresentam uma característica mais setorial. Ainda na quinta-feira, tivemos uma reunião de largas horas com o Bloco de Esquerda nas áreas da saúde e. segurança social. A nossa disponibilidade é no sentido de nos comprometermos em relação a um conjunto de matérias. Estamos a detalhar algumas destas medidas para garantir que os partidos com quem estamos a negociar têm a noção do objetivo conjunto e do alcance das mesmas", acrescentou.