Foi então solicitada "a intervenção da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT)" e, "ao mesmo, apresentado uma providência cautelar com o objetivo de suspender a decisão do Grupo".

Sem desenvolvimentos, foi a vez do PSD questionar o governo, a 11 de dezembro, sobre o ponto de situação quanto ao "diferendo" sobre pausas para descanso.

Numa questão dirigida à ACT e ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, os deputados Emília Cerqueira, Jorge Mendes e Eduardo Teixeira consideraram que "a introdução de tais pausas é até desejável, dada a sua influência na melhoria das condições de prestação do trabalho," mas, sinalizavam, "em consequência, a entidade patronal está a exigir aos trabalhadores a prestação de 20 minutos de trabalho suplementar com vista a compensar essas pausas".

Fortunato Frederico, dono do grupo Kyaia, remete-se ao silêncio. Em declarações ao Jornal de Notícias no início deste ano disse apenas que "dentro de dias sairá um comunicado".

Contactada pelo SAPO24, Aida Sá, coordenadora do Sindicato Calçado do Minho e Trás-os-Montes, avançou que a ACT prometeu dar resposta sobre este caso na primeira semana de 2020, que hoje finda. Até à data de publicação deste artigo, esta não tinha chegado.

A estrutura sindical — que ainda em dezembro reuniu com PS, PSD, BE E PCP — recebeu entretanto um contacto do secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, para agendar uma reunião no Ministério do Trabalho, que se irá realizar no próximo dia 7 de janeiro.

Na sequência deste encontro, o sindicato vai reunir nos dias 8 e 9 de janeiro com os trabalhadores da Kyaia em Paredes de Coura e Guimarães e decidir novas formas de atuação.

O grupo Kyaia foi fundado em 1984 por Fortunato Frederico e Amílcar Monteiro, emprega cerca de 600 trabalhadores entre Guimarães, distrito de Braga, e a unidade de fabrico de Paredes de Coura, Viana do Castelo.

Segundo informações do grupo, o volume de negócios é de 55 milhões de euros, sendo que o modelo de negócio se estende, além da produção de calçado, às áreas da distribuição e do retalho, mas também ao ramo imobiliário e das tecnologias de informação.

*Com Agência Lusa