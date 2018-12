Os números que ligam Lisboa a Pequim

As empresas chinesas aproveitaram o arranque das privatizações em Portugal para investir em setores como a energia, a banca, os seguros ou o imobiliário, com o país a servir de porta de entrada para a Europa e países de língua oficial portuguesa.

Energia

A primeira privatização a arrancar, durante o governo de Pedro Passos Coelho, foi a da EDP, em dezembro de 2011, com o anúncio da venda de 21,35% da elétrica portuguesa à China Three Gorges (CTG), por 2,69 mil milhões de euros. Entretanto, este ano, em 11 de maio, a CTG anunciou uma oferta pública de aquisição (OPA) voluntária sobre o capital da EDP, processo que ainda está em curso.

No entanto, a administração da EDP, liderada por António Mexia, tem recomendado aos acionistas que não aceitem a oferta – de 3,26 euros por ação –, por considerar que esta não reflete adequadamente o valor da elétrica.

Depois da EDP, em fevereiro de 2012, foi a vez da venda da REN, com os chineses da State Grid a ficarem com 25% do capital, pagando 387 milhões de euros pela posição na empresa gestora das redes energéticas nacionais.

Banca, Seguros, Saúde e Comunicação

Posteriormente, a chinesa Fosun comprou a seguradora Fidelidade e a Luz Saúde (antiga Espírito Santo Saúde), alargando os seus investimentos à banca portuguesa. Atualmente, é acionista de referência do BCP, detendo 27,06% da instituição financeira.

Também na banca, destaque para o Haitong Bank, que em 2015 concluiu a compra do banco de investimento português BESI, e, mais recentemente, o Banif – Banco de Investimento foi comprado pela Bison Capital Financial Holdings (Hong Kong) Limited, passando a chamar-se Bison Bank.

Além disso, também no início de 2012 o Banco Internacional e Comercial da China (ICBC) abriu o seu primeiro escritório em Portugal, mais precisamente em Lisboa.

Um ano depois, foi a vez do Bank of China escolher a capital portuguesa para abrir um escritório e um balcão de atendimento.