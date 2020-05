Apesar da pandemia, a Avenida Europa, em Aveiro, vai ver já a partir do próximo mês uma nova loja Mercadona, naquela que será a primeira abertura da cadeia espanhola em 2020.

“Dada a situação de pandemia derivada da Covid-19, a empresa decidiu colocar todos os seus esforços em garantir a segurança e saúde dos seus ‘Chefes’ (clientes) e colaboradores e por esse motivo tomou a decisão de adiar a abertura da loja de Aveiro”, diz a empresa em comunicado.

Assim, a cadeia diz estar “totalmente preparada para retomar o seu plano de expansão e garantir a abertura das 10 lojas previstas para 2020, com todas as medidas de segurança necessárias”.

Aveiro receberá o 11.º supermercado da marca em Portugal. “Aveiro é uma cidade dinâmica e cheia de vida onde queremos estar. Esta loja, a primeira de dez que pretendemos abrir em 2020, estreia-se com todas as condições de higiene e segurança que temos vindo a implementar para ‘Chefes’ e colaboradores”, diz Inês Santos, Diretora de Relações Externas Centro e Sul de Portugal, citada no comunicado.

“Queremos que as pessoas se sintam seguras a fazer as suas compras e que saiam satisfeitas desde o primeiro dia”.

Em 2019, a Mercadona já tinha entrado no distrito de Aveiro, com a abertura das lojas de Ovar e São João da Madeira. Esta nova loja, no centro da cidade de Aveiro, na zona do antigo Matadouro, “irá possibilitar a criação de cerca de 60 postos de trabalho no distrito, estáveis e de qualidade, com contratos sem termo desde o primeiro dia, contribuindo para a criação de emprego local”, garante a empresa.

O supermercado segue aquilo a que a marca. chama “Modelo de Loja Eficiente” que a empresa está a implementar em toda a sua cadeia e conta com uma superfície de vendas de 1.800 metros quadrados e 175 lugares de estacionamento.

Atualmente, entrar numa loja Mercadona obriga a usar máscara — e luvas (as luvas são oferecidas à entrada). A empresa garante continua “a aplicar todas as medidas de segurança dentro das suas lojas: desinfeção e limpeza, distâncias de segurança e lotação controlada; máscaras, óculos de proteção, luvas e gel desinfetante para todos os colaboradores, assim como proteções de acrílico nas caixas de pagamento”.

“Por sua vez, os clientes têm ao seu dispor gel desinfetante e luvas na entrada da loja, assim como papel para desinfetar o manípulo do carrinho de compras”.

A primeira loja da Mercadona em Portugal abriu em julho do ano passado, em Canidelo, Vila Nova de Gaia. No ano passado, a marca abriu outras nove lojas, nos distritos do Porto, Braga e Aveiro.