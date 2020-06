O Chega votou contra esta deliberação, a Iniciativa Liberal absteve-se, e as restantes bancadas votaram a favor.

Fonte oficial da Assembleia da República disse à Lusa que “não está previsto qualquer aumento de gastos” por parte do parlamento e que a dotação orçamental aumenta porque há “uma transição de saldo de 2019 para 2020″.

De acordo com uma nota explicativa enviada à Lusa, as principais diferenças entre o valor inscrito no Orçamento do Estado para 2020, aprovado em abril, e este orçamento suplementar para a Assembleia da República prendem-se com a transferência de receitas próprias deste órgão não utilizadas em 2019 para o exercício de 2020 e com a devolução à Direção-Geral do Tesouro de verbas de subvenções estatais para campanhas eleitorais que não foram usadas pelos partidos.

Na parte das receitas próprias da Assembleia, há uma diferença entre o saldo apurado a 31 de dezembro de 2019 e o valor integrado no orçamento da Assembleia da República para o ano de 2020 de cerca de 7,6 milhões de euros, que será aplicado no reforço da dotação provisional corrente do parlamento (4,6 milhões) e da sua dotação provisional de capital (três milhões).