“Iremos, nós, confederações patronais, surpreender a sociedade portuguesa na próxima discussão do salário mínimo, porque provavelmente teremos algumas surpresas daquilo que é o entendimento do valor do salário mínimo e daquilo que desejamos que venha a ser o salário mínimo”, disse António Saraiva, em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios.

O presidente da CIP escusou-se a adiantar o valor que os patrões poderão propor para 2019, afirmando que “cada uma das confederações está a fazer o seu trabalho de casa”, mas admitiu que “possa haver uma surpresa” de não ficarem “confinados a um valor de 600 euros”.

Uma discussão que remeteu para o último trimestre deste ano, em sede de concertação social.

O valor do salário mínimo, acrescentou, não pode ser determinado “por decreto”, mas “pelas condições do país, as condições económicas, e deve ser indexado à produtividade do crescimento económico”.

Quanto à revisão da legislação laboral, Saraiva referiu que o Governo informou que levaria a proposta ao parlamento, “com acordo ou sem acordo de concertação social”, e defendeu que graças às negociações, a proposta que os deputados vão votar “não é tão gravosa como seriam as propostas iniciais do Governo na alteração das leis laborais”.