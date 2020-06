O Conselho de Administração da TAP reúne-se esta segunda-feira, 15 de junho, a partir das 15h30, com quatro sindicatos representativos dos trabalhadores da empresa, numa altura em que se discute a injeção de 1,2 mil milhões de euros.

Em declarações ao Correio da Manhã, Paulo Duarte, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA), adiantou que, dos 10 mil trabalhadores da TAP, 1.200 estão em risco de perder o emprego.

"Nunca admitiremos despedimentos, mas sabemos que dificilmente serão renovados os contratados a prazo, que são 1.100 entre comissários de bordo, mais 100 [elementos do] pessoal de terra", afirmou, referindo que esta poderá ser uma das contrapartidas da reestruturação.

Além do SITAVA, estarão presentes no encontro o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), o Sindicato dos Técnicos de Manutenção da Aeronaves (Sitema) e o Sindicato Nacional dos Engenheiros e Engenheiros Técnicos (SNEET).

João Carvalho, doSNEET, referiu ao CM que "dos 200 engenheiros, 15 estão com contrato a termo e que muito provavelmente não serão renovados".

O que se espera da reunião desta segunda-feira

À agência Lusa, José Sousa, o secretário-geral do SITAVA, já tinha referido que "o que parece é que a haver redimensionamento, vai resultar mais de ajustamento de mercado devido à crise de covid-19 do que de qualquer tentativa de reduzir o tamanho da companhia" por obrigação de Bruxelas.

Segundo o dirigente sindical, mesmo com a aquisição de frota, a empresa fica com a dimensão adequada porque "alguns dos [aviões] antigos seriam abatidos".