Ainda no porto de Sines, é destacado o decréscimo do peso do ‘transhipment’ no volume movimentado no próprio porto e o “forte crescimento” no tráfego com o ‘hinterland’, que registou um acréscimo de 43,6%, superior em 24,3% ao volume movimentado em Lisboa e inferior em 27,4% ao porto de Leixões.

Em termos de escalas, o valor registado no período em análise (1.622) representa uma quebra de 3,9% face a 2018, assinalada em todos os portos à exceção de Setúbal (que aumentou 6,1%) e de Sines, que manteve o valor registado em 2018. A quebra mais significativa ocorreu em Lisboa e na Figueira da Foz.

Já no que concerne à arqueação bruta, o porto de Leixões assinalou “a melhor marca de sempre” nos períodos homólogos, tendo ultrapassado os 5,2 milhões, num acréscimo de 10,8%, sendo ainda assinalado o crescimento em Sines, com 15,5 milhões, correspondente a mais 10,9%. Os restantes portos registam uma quebra neste indicador, mais intensa nos portos de Lisboa e de Setúbal.

No período em análise, Viana do Castelo, Figueira da Foz, Setúbal e Faro são apontados pela AMT como “os portos com perfil ‘exportador'” (com volume de carga embarcada superior ao da carga desembarcada), apresentando quocientes entre carga embarcada e o total movimentado de 55,5%, 69,8%, 53,8% e 100%, respetivamente.