Portugal realiza hoje leilões de Bilhetes do Tesouro (BT) a seis e a 12 meses com um montante indicativo entre 1.500 milhões e 1.750 milhões de euros.

O IGCP, agência que gere a dívida pública, realiza hoje dois leilões de Bilhetes do Tesouro com maturidades de seis e 12 meses, com os quais espera arrecadar até 1.750 milhões de euros.

As maturidades dos Bilhetes do Tesouro — que vão ser hoje leiloados — são janeiro de 2019 (seis meses) e julho de 2020 (12 meses).

Nos últimos dois leilões comparáveis, realizados em 16 de maio, foram colocados 500 milhões de euros à taxa de juro média de -0,351% e 1.250 milhões a 12 meses à taxa de juro média de -0,272%.