A conferência de imprensa, marcada para as 11h00, contará com a presença do líder do PSD, Rui Rio, e do presidente do Conselho Estratégico Nacional (CEN) do partido, Joaquim Miranda Sarmento, que é também o porta-voz social-democrata para a área das finanças públicas.

De acordo com a edição de sábado do semanário Expresso, a prioridade do PSD para recuperar a economia na sequência da crise causada pela pandemia de covid-19 será a criação de incentivos fiscais para a captação de investimento estrangeiro e a capitalização de empresas, e não a redução de impostos que propôs no seu programa eleitoral.

Durante o pico da pandemia, o PSD foi apresentando algumas medidas que classificou como de emergência, como o pagamento das dívidas do Estado a fornecedores (que rondariam os 4 a 5 mil milhões de euros) ou o alargamento das linhas de crédito às empresas, que inicialmente eram apenas de 3 mil milhões de euros.

Em maio, os sociais-democratas propuseram um instrumento de mil milhões de euros para capitalizar empresas com dificuldades financeiras ou em risco de falência e a criação de um regime jurídico especial para que pequenas e médias empresas pudessem vender os seus créditos fiscais com "desconto", recebendo no imediato uma injeção de liquidez.