Perante a insistência no nome de Mário Centeno, o líder do PSD respondeu então: "Não veto à partida, pode haver melhores candidatos, deixe que o Governo na devida altura faça o que entender".

Na semana passada, e depois da polémica relacionada com a injeção do Estado de 850 milhões de euros no Fundo de Resolução destinados ao Novo Banco antes de conhecidos os resultados de uma auditoria independente, Rio defendeu que Mário Centeno não tinha condições para se manter no Governo, considerando que "não foi leal" ao primeiro-ministro e foi alvo de "censura pública" por parte do Presidente da República.

No início de maio, o PAN entregou no parlamento um projeto-lei - que ainda não está agendado para discussão e votação - que pretende impor um "período de nojo de cinco anos" na nomeação do governador do Banco de Portugal para quem tenha desempenhado funções no Governo, na banca ou em consultoras que tenham trabalhado com aquele regulador.

No sábado, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou não ver nenhum problema numa transição direta do cargo de ministro das Finanças para governador do Banco de Portugal e recordou que isso já aconteceu duas vezes.

"Um no tempo da ditadura, o professor Pinto Barbosa, que foi um muito bom ministro das Finanças e depois foi muito bom governador do Banco de Portugal logo a seguir, outro no tempo do governo do professor Cavaco Silva, o professor Miguel Beleza foi um dedicado ministro das Finanças, devotado ministro das Finanças, saiu e depois foi nomeado governador do Banco de Portugal e foi também um dedicado e devotado governador do Banco de Portugal", referiu o Presidente da República, sem comentar especificamente a possibilidade de o atual ministro de Estado e das Finanças suceder a Carlos Costa.