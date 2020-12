Na sexta-feira, o principal índice de referência, o PSI20, encerrou em baixa, recuando 1,10% para 4.742,67 pontos, em linha com as principais bolsas europeias.

Hoje, pelas 09:05, o PSI20 seguia a avançar 0,73% para 4.777,40 pontos, com 14 ações em alta, uma em baixa e duas inalteradas.

A Ibersol e a Pharol eram as ações que mais subiam, com ganhos de 3,69% e 3,45% para 5,62 euros e 0,16 euros, respetivamente.

O BCP, por sua vez, seguia a avançar 0,13% para 2,68 euros e a Galp valorizava 1,92% para 9,23 euros.

A EDP subia 0,06% para 4,76 euros.

Do lado das perdas estava apenas a Jerónimo Martins, com os títulos a recuarem 0,38% para 14,59 euros.

As principais bolsas europeias abriram hoje em alta, depois de Bruxelas e Londres terem prolongado as negociações do 'Brexit' e da iminente distribuição da primeira vacina contra a covid-19 nos Estados Unidos.

No velho continente, os investidores também estão muito pendentes da evolução da pandemia, já que a Alemanha decidiu endurecer as restrições à mobilidade a partir da próxima quarta-feira, 16 de dezembro, e pelo menos até 10 de janeiro.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,2151 dólares, um novo máximo desde maio de 2018, contra 1,2112 dólares na sexta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro abriu também com tendência positiva no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 50,74 dólares, um máximo desde 03 de março, contra 49,97 dólares na sexta-feira.