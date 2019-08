O PSI20, principal índice da bolsa portuguesa, subiu 0,33% para 4.808,24 pontos, em linha com as principais bolsas europeias, com os CTT a valorizarem 2,56% e o BCP a subir quase 2%.

Dos 18 títulos cotados no índice, 10 encerraram em terreno positivo, a Ibersol ficou inalterada e sete títulos desvalorizaram. Do lado dos ganhos, destaque para os CTT, que subiram 2,56% para 1,93 euros, e o BCP, que valorizou 1,93% para 0,21 euros.