“Se tudo correr bem e durante esta semana faremos essa avaliação em conjunto com a Direção-Geral da Saúde (DGS), com um conjunto de técnicos que acompanham o Governo nesta matéria, em discussão com parceiros sociais e com partidos políticos, e veremos se há condições para avançarmos para a fase seguinte”, disse Pedro Siza Vieira.

“A fase seguinte é marcada por um conjunto de restrições que são levantadas, entre as quais, talvez uma das mais impressivas do lado da economia, a reabertura dos estabelecimentos de restauração e bebidas”, sublinhou o ministro do Estado, da Economia e da Transição Digital na cerimónia de assinatura da declaração de compromisso dos parceiros sociais para a retoma económica e de assinatura do protocolo de cooperação entre a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) e a DGS.

“É importante que este restabelecimento da nossa normalidade da vida societária se faça de acordo com precauções que ofereçam quer aos trabalhadores quer aos consumidores uma experiência segura e sobretudo rodeada das cautelas necessárias para manter sob controlo os números de propagação da epidemia”, afirmou o ministro.

O vice-presidente da AHRESP, Carlos Moura, sublinhou que o setor é um dos mais afetados pela pandemia e considerou que "após longas e dramáticas semanas de portas fechadas" os compromissos agora definidos com a DGS "simbolizam para o setor da restauração e bebidas o início de uma nova fase, de um novo desafio, tanto ou mais difícil do que o anterior e repleto de muitas incertezas".