O BE/Lisboa insiste ainda na isenção do pagamento de rendas para as famílias dos bairros municipais que sofreram cortes no rendimento ou estão em dificuldades financeiras (a autarquia liderada pelo socialista Fernando Medina apenas aprovou a suspensão do pagamento até final de junho, com a obrigação de pagamento do valor que fica em dívida no prazo de 18 meses) e a criação de um novo “Subsídio Municipal ao Arrendamento Covid 19”, que dure seis meses, para as famílias que perderam pelo menos 20% dos seus rendimentos.

Para responder à “carência alimentar” e garantir que “a fome não volta a Lisboa”, o vereador Manuel Grilo, que é responsável pelos pelouros da Educação e da Ação Social, propõe aumentar o programa de apoio de refeições tanto no formato ‘take away’, como no de bens alimentares, para todas as pessoas que o requeiram.

A duplicação do Fundo de Emergência Social para apoio às famílias até 2021 é outra das medidas propostas pelo BE, partido que tem um acordo de governação da cidade com o PS.

Este fundo, recordam dos bloquistas, foi alargado de um para 25 milhões de euros para responder ao primeiro semestre da crise provocada pela pandemia de covid-19, mas “é preciso garantir que as famílias de Lisboa não caem na fome e na pobreza” e, por isso, o seu valor deve duplicar até ao fim de 2021.

Os sem-abrigo, e tal como o BE já tinha proposto, “não podem voltar para a rua” e, depois da resposta de emergência da câmara com a abertura de centros de acolhimento, ao planos devem ser acelerados, nomeadamente em casas ‘housing first’, em apartamentos partilhados e em casas municipais com rendas acessíveis.

O reforço no atendimento e na resposta de emergência às vítimas de violência doméstica é outra das medidas apresentadas pelo BE, que defende igualmente “’wi-fi’ gratuito para todas as pessoas” e apoios para os trabalhadores do turismo, setor que “afundou de um momento para o outro, com a pandemia”.

O apoio aos mercados e pequenos comerciantes, por exemplo através de ajudas “na tesouraria destes pequenos negócios”, e o reforço da oferta de transportes públicos e da rede de bicicletas partilhadas são outras medidas propostas.

Relativamente aos lares, os bloquistas defendem que a Câmara de Lisboa “deve estar preparada para criar e gerir equipamentos”, enquanto para o apoio aos migrantes devem ser articuladas com o Governo “soluções habitacionais dignas”, nomeadamente através da construção de um novo centro de acolhimento municipal para refugiados espontâneos.

Além disso, é defendido que a Câmara de Lisboa deve manter-se em teletrabalho, desmaterializando os processos e garantindo atendimento ‘online’ de todos os serviços abertos ao público.

