"A nossa denúncia põe em evidência como a Amazon tem utilizado um conjunto de táticas punitivas e coercivas para manter ilegalmente o seu monopólio", disse a presidente da Comissão Federal de Comércio (FTC), Lina Khan. A FTC tem várias investigações e ações em curso contra a Amazon por diferentes temas, que vão da confidencialidade dos dados às suas práticas comerciais.

De acordo com o jornal britânico Financial Times, o processo concentra-se em dois supostos esquemas da Amazon. O primeiro envolve estratégias para dissuadir os vendedores de oferecer preços mais baixos noutras plataformas que não a Amazon. De acordo com o regulador, a Amazon poderia tornar os produtos de vendedores a aplicar descontos noutras plataformas "efetivamente invisíveis" nos resultados das pesquisas.

O jornal sublinha ainda que a Amazon também exigiu que os vendedores usassem a sua rede logística e serviço de entrega “caros”, tornando mais dispendioso oferecerem os seus produtos noutras plataformas. A falha no uso deste serviço resultaria no desaparecimento “efetivo” do vendedor da loja da Amazon.

Segundo a FTC, citada pelo meio internacional, os vendedores praticamente não tinham escolha senão pagar uma série de taxas à Amazon – inclusive por publicidade – que equivaliam a quase 50% das receitas totais desses comerciantes. A empresa terá também supostamente manipulado os seus resultados de pesquisa para favorecer anúncios pagos e os seus próprios produtos em detrimento de outros.

O regulador está a tentar encontrar uma forma de impedir permanentemente a Amazon de se envolver em condutas ilegais.

*com AFP