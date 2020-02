Os restaurantes Olivier faturaram mais de 22 milhões de euros, informou, em comunicado, o grupo Olivier Restaurantes.

O valor representa um crescimento, de 2018 para 2019, de 74% na faturação dos restaurantes com marca Olivier (restaurantes de gestão própria e os restaurantes com marca By Olivier no âmbito de parcerias, nomeadamente com os grupos hoteleiros internacionais Minor e United Investimentos Portugal).

A operar com meia dúzia de conceitos gastronómicos espalhados por 12 espaços, em Portugal, Brasil (São Paulo) e Tailândia (Bangkok), sete deles abertos no decurso do ano passado, para 2020, o grupo do chef e empresário Olivier da Costa prevê uma faturação global de 25 milhões de euros, um crescimento que será acompanhado pelo reforço da presença no mercado nacional e internacional.

“Tenho prevista a abertura de uma nova marca com um novo conceito e o lançamento de eventuais cinco novos projetos, que estão em avaliação, para crescimento das marcas do grupo”, disse Olivier da Costa.

Atualmente o grupo a que Olivier empresta o nome divide-se pelo Guilty, Yakuza, KOB Knowledge of Beef, Olivier Avenida, SEEN e Savage, o primeiro restaurante virtual de chef de Portugal, em parceria com o Uber Eats e que abriu também este ano, em São Paulo, Brasil.