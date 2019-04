“É nesse domínio que temos confiança neste trajeto que está a ser seguido, e não só esperamos como se torna imprescindível que seja concretizado”, disse ainda.

Entre as causas que resultaram no agravamento dos prejuízos encontram-se, por exemplo, um aumento de 4% nos custos operacionais e um decréscimo de 4% receitas operacionais.

Na semana passada, na apresentação dos resultados, o presidente do Conselho de Administração da SATA, António Teixeira, sinalizou o aumento do preço dos combustíveis, a subida dos gastos com pessoal e a necessidade de recorrer a serviços ACMI (aluguer de aviões a outras companhias aéreas) como medidas com impacto no resultado do grupo.

“Apesar do quadro negativo dos resultados apurados, quer em 2018, quer nos anos anteriores, o Conselho de Administração considera que a inversão dessa tendência é exequível a médio prazo, com alguns resultados já no decorrer de 2019″, declarou o gestor.

O Governo dos Açores autorizou no final de março o lançamento de um novo concurso para a alienação de 49% do capital social da Azores Airlines, depois de o primeiro concurso ter sido cancelado.