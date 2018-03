Portugal defende um aumento da contribuição dos países para 1,23% do rendimento nacional bruto – na linha dos 1,2% aprovado no passado pelo Conselho Europeu -, mas Bruxelas deverá aprovar o crescimento dessas contribuições para 1,3%.

Em causa está o próximo quadro financeiro plurianual (QFP) pós-2020, no cenário da saída do Reino Unido da União Europeia – que contribui anualmente com entre 10 a 14 mil milhões de euros para o orçamento comunitário.

Dirigindo-se à deputada comunista Paula Santos, o ministro afirmou: “Peço ao seu partido que pense nisto: a alternativa a não ter recursos próprios, querendo mais recursos, e aceitando o aumento de contribuições para o teto de 1,3%, é carregar por ano os contribuintes portugueses em quase mais 600 milhões de euros”.

PCP e Bloco de Esquerda condenaram o aumento do orçamento disponível para a militarização da União Europeia, com o ministro a defender outros destinos para as verbas.

“Quero preservar a centralidade dos instrumentos mais poderosos que a Europa tem para a sua convergência. O Governo defende o aumento do bolo. O mais importante dos novos recursos que nós vamos ter e que vamos gastar nos próximos sete anos têm a ver com coisas que estão muito longe de qualquer militarização ou armamentismo: proteção dos migrantes, acolhimento dos refugiados, transição energética, conectividade física e digital intra e transeuropeia, o apoio ao desenvolvimento e as parcerias para o desenvolvimento com outras regiões”, sustentou.

A deputada comunista tinha advogado que o reforço do orçamento da UE deve “resultar das contribuições dos Estados-membros, com uma função redistributiva”, opondo-se a uma “política fiscal europeia”.

Pelo Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares sustentou que “claramente, a única certeza que já temos é que o reforço da vertente da defesa e de militarização acontecerá e que será feito de forma a beneficiar os contribuidores França e Alemanha”.

Por seu lado, o deputado do CDS-PP Pedro Mota Soares defendeu que, “mais do que discutir a dimensão financeira, importa discutir onde faz sentido alocarmos estes fundos comunitários”, recordando que os centristas propuseram a sua aplicação no cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (Agenda 2030 das Nações Unidas), na agricultura e mar, na coesão social e territorial, na demografia e no investimento e crescimento da produtividade

“Não afastamos novos desafios para os fundos, como a segurança e defesa, a ação externa, fronteiras e migrações, mas não à custa de dois pilares – a política agrícola comum e a política de coesão”, referiu.

Sobre a proposta de criação de novos impostos europeus, Mota Soares considerou “uma ideia muito desinteressante”, recordando que a Alemanha já se mostrou disponível para aumentar contribuições para o orçamento comunitário, mas não concorda com os impostos.

Também o PSD, pela voz de António Costa da Silva, tinha questionado o ministro sobre a posição do Governo para financiar o funcionamento da Europa no futuro, afirmando que falta “clareza”, alertando que eventuais novos impostos “são matérias muito sensíveis que podem afetar os cidadãos europeus”.