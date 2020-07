Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que espera "que este Conselho Europeu possa ir mais longe" e que "ainda em julho se pudesse ter a certeza do que vai ser a posição europeia em matéria de plano de recuperação e em matéria de quadro financeiro plurianual a partir de 01 de janeiro do ano que vem".

O Presidente da República, que tinha sido questionado sobre a revisão em alta para 7% da estimativa de défice do Governo para 2020, preferiu salientar que "a pandemia caiu em cima de todo o mundo, na Europa e em Portugal".

"É brutal a crise económica e social. Eu já usei esta palavra desde o discurso do 25 de Abril não sei quantas vezes. É brutal, mesmo: uma queda, de repente, a pique", descreveu, considerando que "não há nenhum português, não há nenhum europeu e não há nenhum cidadão do mundo consciente que possa não estar preocupado com a situação".

Interrogado sobre o possível fim dos debates quinzenais com o primeiro-ministro na Assembleia da República, que PSD e PS querem tornar mais espaçados, Marcelo Rebelo de Sousa recusou comentar esse assunto.

"O parlamento auto-organiza-se e os partidos que têm assento no parlamento e, portanto, os deputados, votam livremente o que entendem ser a melhor maneira de funcionar. O Presidente da República não pode pronunciar-se sobre essa organização interna do parlamento", justificou.