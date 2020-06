Os dados foram divulgados pela ministra Ana Mendes Godinho durante uma audição na Comissão de Orçamento e Finanças no âmbito da apreciação, na generalidade, da proposta de Orçamento Suplementar para 2020 do Governo.

“Os valores já pagos no âmbito das medidas excecionais criadas neste momento já abrangem 1,222 milhões pessoas, 144 mil empresas no valor global de pagamentos já feitos de 778 milhões de euros, valores pagos à data de hoje”, disse a ministra do Trabalho.

Ana Mendes Godinho adiantou que o mecanismo de ‘lay-off’ simplificado até ao momento já foi pago a 105.404 empresas, abrangendo 849.715 trabalhadores, tendo sido pagos 580 milhões de euros.

A ministra sublinhou que, tendo em conta o número de pessoas inscritas nos centros de emprego, o ‘lay-off’ simplificado “foi muito eficaz a manter postos de trabalho”, servindo como “amortecedor” do nível do aumento do desemprego.

Ana Mendes Godinho lembrou que o número de pedidos iniciais para o ‘lay-off’ foi de 110 mil e “neste momento 87 mil empresas pediram a prorrogação” do apoio, o que é “um bom sinal” porque, segundo a ministra, “significa que muitas empresas já estão com capacidade para retomar a atividade” sem precisarem do ‘lay-off’.

Quanto aos apoios aos trabalhadores independentes, a ministra indicou que já chegaram a 164 mil pessoas e foram pagos 104 milhões de euros, enquanto a prorrogação das prestações de desemprego e Rendimento Social de Inserção (RSI) chegou a 40.435 pessoas.