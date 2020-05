“Continua tudo igual. Continuamos a explorar, com a Vodafone [Itália] qual é a situação e já pusemos os nossos advogados italianos a falar com todas as entidades nacionais, nomeadamente da concorrência, para saber o que é que se passa, porque nós não conseguimos perceber”, disse à agência Lusa o fundador e presidente da empresa de nutrição desportiva Prozis, Miguel Milhão.

A mesma informação foi avançada à Lusa pelo diretor-geral da Zumub, Urbano Veiga, segundo o qual “nada está resolvido”, continuando os técnicos informáticos da empresa a tentar ativar o ‘site’ no domínio alternativo ‘.it’, de forma a conseguir retomar as vendas em Itália enquanto o domínio principal ‘.com’ se mantém inoperacional.

Tal como a agência Lusa noticiou na passada sexta-feira, desde cerca das 20:00 de quarta-feira que as páginas de venda ‘online’ das empresas portuguesas Prozis e Zumub estão inacessíveis a partir de Itália, reportando as empresas portuguesas um prejuízo diário de milhares de euros naquele que é um dos seus principais mercados internacionais.

Conforme explicou Urbano Veiga, “os visitantes que acedem ao ‘site’ recebem uma mensagem de erro porque o DNS [do inglês ‘Domain Name System’ ou Sistema de Nomes de Domínio, que localiza e traduz os endereços dos ‘sites’ para números IP] dos respetivos domínios foi bloqueado em Itália”.